Beşiktaşlı futbolcu, cezalı duruma düştü!

Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı, sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü.

calendar 04 Ekim 2025 23:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a Gökhan Sazdağı'ndan kötü bir haber geldi.

Derbinin 59. dakikasında sarı kart gören Gökhan Sazdağı, bu sezonki 4. sarı kartına ulaşarak cezalı duruma düştü.

Kayserispor forması giydiği dönemde Galatasaray ve Kocaelispor maçlarında sarı kart gören Gökhan Sazdağı, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında yine sarı kart görerek cezalı duruma geldi.

