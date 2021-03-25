Beşiktaş'ın listesindeki Sporar boşa çıkıyor

Beşiktaş'ın gündemine gelen Slovak golcü Sporar'ın sezon sonunda Sporting'le sözleşmesi sona eriyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın listesindeki Sporar boşa çıkıyor
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25 Mart 2021 11:12
Beşiktaş'ın golcü listesindeki isimlerden biri olan Andraz Sporar'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Son iki sezonda Sporting'ten Diaby ve Rosier'i kiralayan siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi. Rosier'in bonservisini almak için Portekiz ekinin sportif direktörü Hugo Viana ile görüşen yöneticilerin önüne 27 yaşındaki Sloven forvet Andraz Sporar ismi getirildi.

Sporting'e gitmeden önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Slovak golcü Sporar, Portekiz Ligi'ni seçmişti.

Sporar daha sonra Sporting'te tutunamayınca Braga'ya kiralandı; ancak Braga, Sporar'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Sporting'e iletti. 

 


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