Beşiktaş'a Jeremain Lens şoku!

ÜÇ SANTRFOR YEDEKTE, BABEL SAHNEDE

3 BİN TÜRK TARAFTAR LUMINUS ARENA'DA

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4. karşılaşmasında deplasmanda oynadığı Genk mücadelesinde Jeremain Lens şoku yaşandı.Hollandalı yıldız, mücadelenin 12. dakikasında sakatlanarak yerini Tolgay Arslan'a bıraktı.33 yaşındaki Jeremain Lens, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 15 karşılaşmada 3 gol 5 asistlik performans sergilemişti.Beşiktaş bu sezon santrforlardan yana oldukça dertli. Mustafa Pektemek, Vagner Love, Cyle Larin ve UEFA listesine bildirilmeyen Güven Yalçın ile birlikte 4 santrforu kadrosunda barındıran siyah beyazlılar bu oyunculardan bir türlü istediği oranda verim sağlayamıyor. Teknik direktör Şenol Güneş bu sezon birçok maçta olduğu gibi Genk karşısında da santrfor değişikliğine gitti ve bu kez Ryan Babel'i gol silahı olarak sahaya sürdü. Ligde oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk kez santrfor oynayan ve takımının tek golünü atan Hollandalı yıldız bu sezon 2'nci kez bir maça santrfor mevkisinde başladı.Türk taraftarlar Belçika'da da takımı yalnız bırakmadı. Siyah beyazlı taraftarlar, kulüplerinin Genk'teb deplasman tribünü için bilet talep etmemesine rağmen, Genk kulübü Türk taraftarlar için ayrı bir tribün oluşturdu. Belçika'da yaşayan ve Belçika pasaportuna sahip Türk vatandaşlarına 3 bin dolayında bilet satan Genk kulübü, Türk taraftarları kale arkasında oluşturduğu bölüme aldı ve Beşiktaş'a destek vermelerine olanak sağladı. Ancak Türk taraftarlar maçın başlamasına saniyeler kala meşale yakma ve ses bombası atma eylemleri yaptı. Bu eylemler sonrasında stat hoparlöründen birkaç kez Türkçe anons yapılarak uyarılarda bulunuldu.