Beşiktaş'ın 'First Lady'si, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin eşi Berna Çebi, Sözcü Hafta-Sonu'nda Ali Aydın'ın sorularını yanıtladı. Berna Hanım yardım kuruluşlarına olan desteğiyle tanınan, bunu çocuklarına da aşılayan bir isim. Eşinin koronavirüsüyle mücadelesinde de en ön saflardaydı. Sorulara samimi yanıtlar verdi.İşte Berna Çebi ve Çebi ailesinin bilinmeyenleri…Ben iyiyim çok şükür ama çocuklar ve Ahmet işe gitmek zorundalar. Çocukları ve Ahmet'i tüm önlemleri alarak, maskeli olarak yolluyorum ama emin olamıyorum. Kendilerine zarar gelebileceği gibi etrafa da zarar verilmesinden çekiniyorum. Ben evde kalmaya çalışıyorum. Herkesin de pandemi koşullarına uygun davranmasını, bireysel ve toplum sağlığına dikkat ederek sosyal mesafeye uygun davranılmasını ve maske takarak dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum.Doğal olarak üzüldüm Ahmet de çok üzüldü. Tedirgin olduk. Kendimiz adına da eş, dost ve başkaları adına da tedirgin olduk. Çünkü 'sebep olmak' kötü bir duygu. Ahmet o süreçte ilk defa 'Netflix'i keşfetti ancak o süreçte de karantinada bulunduğu odadan gelen seslerden, telefon görüşmelerinden anladığım konunun hep Beşiktaş olduğu.Kendisi çok iştahlı ve meraklıdır. Faydalı olabilecek her şeyi denedi. Kefir, pancar… Aklınıza ne gelirse…Evdeki Ahmet telefondan fırsat bulursa çocuklarla ilgilenir, sohbet eder ama inanın o ana gelemedik. Hep bölünüyor. Ahmet sohbet etmeyi çok sever; bizlerle, ailesiyle arkadaş ortamıyla… Tabii ki bu sohbetler de bölünüyor telefonlarla. Bunun dışında çok maç seyreder. Dostlarımızla yemeklerimiz çoktur. Ama doğrusu Ahmet işkoliktir. İki torunumuz var, onlara çok düşkündür. Çocuklarımıza her fırsatta nasihat etmeyi, hayat ve iş tecrübelerini anlatmayı çok sever. Çocukların bazen bundan sıkıldıklarını düşünüyorum ama Allah'tan belli etmiyorlar.Konulara bağlı. Biz yetkiyi de sorumluluğu da paylaşmayı biliyoruz.Çok önemli bir iş yapıyor. Beşiktaş çok büyük ve çok köklü bir camia. Böylesine büyük bir camiaya hizmet edebilme şansına sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Bu sebeple şikayet etme hakkım lüksüm yok.Ahmet hayatı boyunca çalıştı hem de çok… Bunu özellikle belirtmek isterim ki para konusu konuşmaktan hiç hoşlanmıyoruz. Her yerde söylüyorum parayı o kazandı, değerlendirme hakkı da ona aittir. Konu Beşiktaş olunca bir şey söylemek benim haddime düşmez.Kadın birleştiricidir, sabırlıdır. Ailelerin olduğu kadar toplumun da mihenk taşıdır. Ön planda olduğu her konuda huzur ve başarı vardır. Bu yüzden kadınlarımız her yerde olmalı. Kadına yapılan her türlü şiddeti kınıyorum ve mücadele edebilmemiz gerektiğine inanıyorum.Bireysel yapmaktan ziyade bir vakıf çatısı altında yapmak Pamir bebeğin dışındaki bebekler için de önemli. Şu anda Pamir ile ilgili mutlu sona ulaşmaya çok yakın gibi duruyoruz. (Röportaj yayına girmeden önceki çarşamba günü gerekli paranın toplandığı açıklandı). Özellikle Sayın Ali Koç ve Sayın Mustafa Cengiz'e, programa katılan değerli sanatçılarımıza kendi adıma çok teşekkür ederim. Sahada rekabet eden 3 büyük kulübün söz konusu bir bebek bir can olduğunda bir araya gelmeleri ülkemiz adına birlik ve beraberliğin her konuda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.İşte yanıtı: "Ülkemiz, dünyanın en büyük tarihi hazinelerine sahip ülkelerden biri. Bize bırakılan tarihi ve kültürel emanetleri korumak, toplumsal fayda sağlamak çocukları arkeoloji bilimiyle tanıştırmak amaçlarımız arasında. Konferanslarımız gezilerimiz seminerlerimizle şiirden, sanata, tarihten arkeolojiye, kitaplara birçok konuda biz de bilgileniyoruz ve bilgilendiriyoruz. Ayrıca UNESCO milli kulübü unvanı aldı Epos7 derneği. Tavsiyem Stratonikeia Antik kentini ziyaret etmeniz. Unesco Dünya mirası aday listesine kabul edilmesinde de derneğimizin katkısı büyük."