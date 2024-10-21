Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları dev derbi öncesi flaş bir hamle yaptı.
Siyah beyazlı takım, Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek.
Beşiktaş, sarı kırmızılı takımın, Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Yunus Akgün'ü siyah beyazlı takıma hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle TFF'ye şikayette bulunacak.
Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü, Galatasaraylı futbolcu için başvuru yapacak.
Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Yunus Akgün'ü şikayet edecek!
Beşiktaş, Yunus Akgün'ün Instagram'daki paylaşımı nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunacak.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ekim 2024 22:26
Galatasaray
- 00:02 Yüksel Yıldırım'dan olay Fenerbahçe ve Galatasaray açıklaması!
- 00:01 Valencia, kötü gidişata dur diyemedi!
- 23:13 Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen ve Beşiktaş derbisi açıklaması!
- 22:58 Eski hakemin konuk olduğu yayında şok anlar!
- 22:26 Beşiktaş, Yunus Akgün'ü şikayet edecek!
- 22:04 Keçiörengücü puanı 90+7'de kurtardı!
- 21:58 Rizespor'da kara bulutlar dağılıyor! Üst üste ikinci zafer!
- 21:34 Anadolu Efes, Darüşşafaka'ya şans tanımadı!
- 21:28 2024 Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu yurda döndü
- 21:13 Jorge Jesus'un 9 gollü maçı! Neymar da geri döndü
- 20:21 Joan Laporta'tan Flick'e: "Borcun var"
- 19:37 Xabi Alonso'dan ayrılık kararı!
- 19:12 Altekma, Bursa'ya şans tanımadı!
- 18:58 Necla Güngör Kıragası: "Galatasaray'ın başardığı şeyler çok kıymetli"
- 18:53 İbrahim Hacıosmanoğlu: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekler"
- 18:17 Beşiktaş'ın yıldızı Lyon ve Galatasaray maçlarında yok!
- 17:54 Beşiktaş'tan Zalewski açıklaması!
- 17:38 Napoli'de Kvaratskhelia krizi!
- 17:06 Nuri Şahin'den Real Madrid maçı öncesi flaş karar!
- 17:01 Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder sakatlıkları için açıklama
- 16:28 Kaykay Federasyonu'nun Yeni Başkanı Fahrettin Yıldız oldu
- 16:01 Juventus hesabını Türkler hackledi, Arda Güler paylaşımı yapıldı!
- 15:43 Iniesta, antrenörlük kurslarına başladı
- 15:33 Grealish'ten Arsenal yanıtı!
- 15:23 Atletico Madrid'e kötü haber!
- 15:19 Barcelona'da büyük şok: Laprovittola sezonu kapattı
- 15:09 Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması!
- 15:00 Aziz Yıldırım'dan Zico'ya yalanlama
- 14:44 Virgil van Dijk: "Görüşmeler devam ediyor"
- 14:34 Maccabi'de olay: Saben Lee, İsrail'e gitmiyor
- 14:26 Limak Kemer Golf Cup 2024'te ödüller sahiplerini buldu
- 14:26 Kayserispor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı
- 14:21 Uşakspor kaldığı yerden
- 14:19 Balıkesirspor'un hasreti bitti
- 14:12 Göztepe'de değişim zamanı
- 14:09 Inter'den Hakan açıklaması
- 14:08 Karşıyaka rekorla zirvede
- 14:03 Altınordu gümbür gümbür
- 14:03 Lyon'dan Beşiktaş öncesi 5'te 5!
- 14:01 Menemen FK liderliğini perçinledi
- 13:51 Houston, Alperen ve Green'e max. kontrat teklif etmeyecek
- 13:50 Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum!
- 13:41 Harry Kane durmuyor: 10 maçta 19 gole katkı
- 13:31 Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı'nın Molokai Kanalını geçişi
- 13:31 Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'ın sakatlık raporu
- 13:28 Manisa Basket, Şampiyonlar Ligi'nde Peristeri'yi konuk edecek
- 13:20 Ersan Parlatan: "Oynadığımız futboldan memnunuz"
- 13:20 Dört büyüklerin kalecilerinden dikkat çeken performans!
- 13:14 Genç milli boksörler'in Dünya Şampiyonası hedefi
- 13:06 CP3, gelecekte NBA'de koçluk yapmaya açık
- 12:58 Corentin Tolisso: "Beşiktaş'ı bekliyoruz"
- 12:56 Williams, Pistons'tan 65 milyon dolar alırken oğullarına koçluk yapacak!
- 12:33 Garnett, Embiid'e tepkili: "Bana bu saçmalıklarla gelmesin"
- 12:33 OKC, eski barmen Alex Reese'i kadroya kattı!
- 12:12 Voleybol haftanın programı belli oldu
- 12:08 Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için flaş gelişme
- 12:07 Şenol Güneş: "Teşekkür etmem lazım"
- 12:01 Beşiktaş'ta Chamberlain sakatlandı!
- 11:54 Beşiktaş Fibabanka, Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı ağırlayacak
- 11:45 Sakaryaspor'un galibiyet hasreti son buldu
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Valencia, kötü gidişata dur diyemedi!
Joan Laporta'tan Flick'e: "Borcun var"
Xabi Alonso'dan ayrılık kararı!
Napoli'de Kvaratskhelia krizi!
Nuri Şahin'den Real Madrid maçı öncesi flaş karar!
Juventus hesabını Türkler hackledi, Arda Güler paylaşımı yapıldı!
Iniesta, antrenörlük kurslarına başladı
Grealish'ten Arsenal yanıtı!
Atletico Madrid'e kötü haber!
Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Erik ten Hag'tan Mourinho açıklaması
-
2
Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için flaş gelişme
-
3
Corentin Tolisso: "Beşiktaş'ı bekliyoruz"
-
4
Fenerbahçe maçı öncesi Manchester United'ın sakatlık raporu
-
5
Ancelotti'den Arda Güler'e kötü haber
-
6
Dört büyüklerin kalecilerinden dikkat çeken performans!
-
7
Aziz Yıldırım'dan Zico'ya yalanlama
-
8
Motta'dan Kenan Yıldız açıklaması!
-
9
Jayden Oosterwolde ve Cengiz Ünder sakatlıkları için açıklama
-
10
Juventus hesabını Türkler hackledi, Arda Güler paylaşımı yapıldı!
EN ÇOK YORUMLANANLAR