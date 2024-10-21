Beşiktaş, Yunus Akgün'ü şikayet edecek!

Beşiktaş, Yunus Akgün'ün Instagram'daki paylaşımı nedeniyle TFF'ye başvuruda bulunacak.

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Beşiktaş, Yunus Akgün'ü şikayet edecek!
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21 Ekim 2024 22:26
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları dev derbi öncesi flaş bir hamle yaptı.

Siyah beyazlı takım, Galatasaray'ın yıldız ismi Yunus Akgün'ü TFF'ye şikayet edecek.

Beşiktaş, sarı kırmızılı takımın, Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Yunus Akgün'ü siyah beyazlı takıma hakaret içeren sesli bir paylaşım yaptığı gerekçesiyle TFF'ye şikayette bulunacak.

Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş yönetimi, PFDK sevklerinin yapılacağı 22 Ekim Salı günü, Galatasaraylı futbolcu için başvuru yapacak.

Galatasaray ile Beşiktaş, 28 Ekim pazartesi günü RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

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