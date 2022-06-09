Beşiktaş yönetiminde görev dağılımı

Beşiktaş Kulübünde 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri belirlendi.



Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:



Ahmet Nur Çebi: Başkan



Engin Baltacı: İkinci Başkan, Basın Sözcüsü, Hukuk İşleri ve Kulüp Tüm Kurulları ile İlgili İlişkilerden Sorumlu



Emre Kocadağ: Asbaşkan, Basın Sözcüsü, Futbol Şube Sorumlusu ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu



Serhan Çetinsaya: Asbaşkan, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirme Sorumlusu



Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu



Murat Kılıç: Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve Bilgi İşlem Sorumlusu



Celal Aral: Kamu Kurumları ile İlişkilerin Yönetilmesinden Sorumlu



Umut Tahir Güneş: Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi Sorumlusu



Ali Bayrak: Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu



Bilgehan Cenk Sürmen: Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkileri Sorumlusu



İbrahim Kemal Barış Dillioğlu: Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesi Sorumlusu



Seyit Ateş: Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri Sorumlusu



Umut Şenol: Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkileri Sorumlusu



Melih Arslan: Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu



Kemal Erdoğan: TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi



Fırat Fidan: Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi



Enis Ulusoy: Transfer Komitesi Üyesi Sorumlusu



İbrahim Altınsay: Başkan Danışmanı





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