Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e konuk oldu.
Polonya'da oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.
Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin ve 45+2'de Kaua Elias'tan geldi.
BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS'TAKİ RAKİBİ
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'nın Krakow kentinde karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 4-2 yenilgiyle sona eren ilk maçın kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.
Reymana Stadı'ndaki maçta Norveçli teknik adam, Jurasek-Emirhan Topçu, Gedson Fernandes-Joao Mario, Orkun Kökçü-Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica-Ernest Muçi değişikliklerini gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı teknik adam, Shakhtar Donetsk karşısına Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham 11'i ile çıktı.
Jurasek kulübeye çekildi
Beşiktaş'ın bu sezon Arthur Masuaku'nun yerine kadrosuna kattığı David Jurasek, karşılaşma başlangıcında yedek kulübesinde yer aldı.
İlk maçta yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı haline gelen Jurasek, rövanş müsabakasında Solskjaer tarafından kulübeye çekildi. Jurasek'in yerine ise Emirhan Topçu görev yaptı.
Kanatlar değişti
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, iki kanatta da değişikliğe gitti.
Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yokluğunda teknik direktör Solskjaer'in tercihi Joao Mario oldu. Siyah-beyazlı teknik adam ilk maçta sol kanatta görev yapan Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmasının ardından Joao Mario'yu o bölgede oyuna başlattı.
Norveçli teknik adam, sağ kanatta ise Rashica'yı yedek soyundururken Kosovalı oyuncunun yerine Muçi'ye forma verdi.
Başkan takımı stada uğurladı
Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takıma başarılar dileyerek yolcu etti.
Takımın kaldığı otele gelerek Beşiktaşlı futbolcularla kısa süre vakit geçiren Adalı, takımın otobüse binmesi öncesinde teknik direktör Solskjaer ile görüştü ve oyunculara başarı diledi.
Orkun "riske" edilmedi
Beşiktaş'ın bu sezonki önemli transferleri arasında yer alan Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında "riske" edilmedi.
Tedavisi devam eden milli oyuncu, dün yapılan son antrenmana çıkmasına rağmen sağlık kuruluyla yapılan değerlendirmenin ardından maçta yedek kulübesinde görev bekledi.
Beşiktaşlılar takımlarını yalnız bırakmadı
Beşiktaşlı taraftarlar Polonya'da oynanan maçta kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurdu.
Siyah-beyazlı futbolseverler, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Türkiye'den de müsabakayı takip etmek için Krakow'a gelerek takımlarına destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Alisson'un pası sonrası ceza sahasında topla buluşan Elias soldan çizgiye inip Mert Günok'tan sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi, Uduokhai meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek pozisyonun golle sonuçlanmasını engelledi.
12. dakikada Shakhtar Donetsk 1-0 öne geçti. Demir Ege Tıknaz'ın pas hatası sonrası topu kapan Kevin soldan ceza sahasına girerek çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
32. dakikada Emirhan Topçu'nun orta sahada kaptırdığı topla ceza sahasına hareketlenen Alisson'un aşırtma denemesinde Mert Günok, topun kaleye gitmesine izin vermedi.
45+2. dakikada ev sahibinin ikinci golü geldi. Sağdan çizgiye inen Vinicius'un arkaya çevirdiği meşin yuvarlağı Elias ağlara gönderdi: 2-0.
56. dakikada Shakhtar Donetsk atağında Alisson Santana'nın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
72. dakikada sol kanattan Newertton'un pasına hareketlenen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: Reymana
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Vinicius Tobias (Dk. 81 Gocholeishvili), Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon (Dk. 57 Newertton), Alisson Santana, Ocheretko, Pedrinho (Dk. 64 Sudakov), Kevin (Dk. 57 Bondarenko), Kaua Elias (Dk. 64 Traore)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz (Dk. 46 Hadziahmetovic), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 88 Necip Uysal), Muçi (Dk. 88 Jurasek), Abraham (Dk. 64 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 12 Kevin, Dk. 45+2 Elias (Shakhtar Donetsk)
Sarı kartlar: Dk. 16 Demir Ege Tıknaz, Dk. 71 Paulista, Dk. 79 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 37 Matviyenko, Dk. 60 Pedrinho, Dk. 70 Ocheretko, Dk. 71 Vinicius Tobias, Dk. 71 Bondar, Dk. 90+2 Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)
Polonya'da oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 2-0 kazandı.
Ukrayna ekibine galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Kevin ve 45+2'de Kaua Elias'tan geldi.
BEŞİKTAŞ'IN KONFERANS'TAKİ RAKİBİ
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla Polonya'nın Krakow kentinde karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 4-2 yenilgiyle sona eren ilk maçın kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı.
Reymana Stadı'ndaki maçta Norveçli teknik adam, Jurasek-Emirhan Topçu, Gedson Fernandes-Joao Mario, Orkun Kökçü-Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica-Ernest Muçi değişikliklerini gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı teknik adam, Shakhtar Donetsk karşısına Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Rafa Silva, Muçi, Joao Mario, Abraham 11'i ile çıktı.
Jurasek kulübeye çekildi
Beşiktaş'ın bu sezon Arthur Masuaku'nun yerine kadrosuna kattığı David Jurasek, karşılaşma başlangıcında yedek kulübesinde yer aldı.
İlk maçta yaptığı hatalarla eleştirilerin odağı haline gelen Jurasek, rövanş müsabakasında Solskjaer tarafından kulübeye çekildi. Jurasek'in yerine ise Emirhan Topçu görev yaptı.
Kanatlar değişti
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, iki kanatta da değişikliğe gitti.
Spartak Moskova'ya transfer olan Gedson Fernandes'in yokluğunda teknik direktör Solskjaer'in tercihi Joao Mario oldu. Siyah-beyazlı teknik adam ilk maçta sol kanatta görev yapan Gedson Fernandes'in takımdan ayrılmasının ardından Joao Mario'yu o bölgede oyuna başlattı.
Norveçli teknik adam, sağ kanatta ise Rashica'yı yedek soyundururken Kosovalı oyuncunun yerine Muçi'ye forma verdi.
Başkan takımı stada uğurladı
Başkan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takıma başarılar dileyerek yolcu etti.
Takımın kaldığı otele gelerek Beşiktaşlı futbolcularla kısa süre vakit geçiren Adalı, takımın otobüse binmesi öncesinde teknik direktör Solskjaer ile görüştü ve oyunculara başarı diledi.
Orkun "riske" edilmedi
Beşiktaş'ın bu sezonki önemli transferleri arasında yer alan Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında "riske" edilmedi.
Tedavisi devam eden milli oyuncu, dün yapılan son antrenmana çıkmasına rağmen sağlık kuruluyla yapılan değerlendirmenin ardından maçta yedek kulübesinde görev bekledi.
Beşiktaşlılar takımlarını yalnız bırakmadı
Beşiktaşlı taraftarlar Polonya'da oynanan maçta kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurdu.
Siyah-beyazlı futbolseverler, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinin yanı sıra Türkiye'den de müsabakayı takip etmek için Krakow'a gelerek takımlarına destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Alisson'un pası sonrası ceza sahasında topla buluşan Elias soldan çizgiye inip Mert Günok'tan sıyrılarak topu boş kaleye gönderdi, Uduokhai meşin yuvarlağa çizgi üzerinde müdahale ederek pozisyonun golle sonuçlanmasını engelledi.
12. dakikada Shakhtar Donetsk 1-0 öne geçti. Demir Ege Tıknaz'ın pas hatası sonrası topu kapan Kevin soldan ceza sahasına girerek çaprazdan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
32. dakikada Emirhan Topçu'nun orta sahada kaptırdığı topla ceza sahasına hareketlenen Alisson'un aşırtma denemesinde Mert Günok, topun kaleye gitmesine izin vermedi.
45+2. dakikada ev sahibinin ikinci golü geldi. Sağdan çizgiye inen Vinicius'un arkaya çevirdiği meşin yuvarlağı Elias ağlara gönderdi: 2-0.
56. dakikada Shakhtar Donetsk atağında Alisson Santana'nın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.
72. dakikada sol kanattan Newertton'un pasına hareketlenen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: Reymana
Hakemler: Juan Martinez Munuera, Diego Barbero, Miguel Martinez (İspanya)
Shakhtar Donetsk: Riznyk, Vinicius Tobias (Dk. 81 Gocholeishvili), Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique, Marlon (Dk. 57 Newertton), Alisson Santana, Ocheretko, Pedrinho (Dk. 64 Sudakov), Kevin (Dk. 57 Bondarenko), Kaua Elias (Dk. 64 Traore)
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege Tıknaz (Dk. 46 Hadziahmetovic), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 78 Tayfur Bingöl), Rafa Silva, Joao Mario (Dk. 88 Necip Uysal), Muçi (Dk. 88 Jurasek), Abraham (Dk. 64 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 12 Kevin, Dk. 45+2 Elias (Shakhtar Donetsk)
Sarı kartlar: Dk. 16 Demir Ege Tıknaz, Dk. 71 Paulista, Dk. 79 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 37 Matviyenko, Dk. 60 Pedrinho, Dk. 70 Ocheretko, Dk. 71 Vinicius Tobias, Dk. 71 Bondar, Dk. 90+2 Alisson Santana (Shakhtar Donetsk)