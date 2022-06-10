Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar kadrosuna golcü bir oyuncu katmak istiyor. Beşiktaş'ın gündemine Cenk Tosun'un yanı sıra yeni bir isim daha geldi: Jordy Caicedo! İddiaya göre; futbolcu ile anlaşmaya varıldı.



BEŞİKTAŞ, JORDY CAICEDO İLE ANLAŞTI



Bir süredir forvet arayışında olan Beşiktaş, SKA Sofia'nın 24 yaşındaki golcüsü Jordy Caicedo ile el sıkıştı. Ektador basınında yer alan haberlere göre; iki takım 4.5 milyon Euro karşılığında uzlaştı. Bulgar ekibi, söz konusu rakamın peşin ödenmesini Beşiktaş'tan talep etti.



CAICEDO'NUN BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE OLACAK?



Ahmet Nur Çebi yönetimindeki Beşiktaş, bu transferle ilgili ödeme planı çıkardı. Önce 2.7 milyon Euro ödeme garantisi veren Beşiktaş, ardından da kalan 1.8 milyon Euro'yu 2023 yılı Haziran ayına kadar ödemeyi teklif etti.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Havadan ve yerden etkili bir görüntü ortaya koyan Caicedo, geçen sezon CSKA Sofya'da 46 maçta 3857 dakika süre aldı ve 22 gol attı. 1,87 boyundaki futbolcu daha önce EC Vitoria, El Nacion ve CD Universidad ekiplerinde görev yapmıştı.





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