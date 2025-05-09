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Beşiktaş, Weghorst için tüm şartları zorlayacak!

Yeni sezon öncesinde forvet transferine öncelik veren Beşiktaş, Ajax'ta hamle oyuncusu olarak kullanılan Wout Weghorst için önemli bir aşama kaydetti.

calendar 09 Mayıs 2025 08:20
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Weghorst için tüm şartları zorlayacak!
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Bu sezon gol yollarında istediği yaratamayan Beşiktaş'ta forvet transferi ilk sırada yer alıyor. Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah-beyazlı yönetim bu bölgeye iki takviye gerçekleştirecek.

Bu isimlerin başında ise bir dönem siyah-beyazlı formayı da terleten Wout Weghorst yer alıyor. Hollanda ekibi Ajax'ta hamle oyuncusu olarak forma giyen ve oyuna hep sonradan dahil olan 32 yaşındaki futbolcu için harekete geçildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Senelik 2.5 milyon Euro kazanan başarılı futbolcuya bonuslarla birlikte bu rakamın üzerinde bir rakam öneren siyah beyazlılar, seçim sonrasında çalışmalarına hız verecek. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weghorst için Ajax'ın fazla bir talebi bulunmazken oyuncu ile görüşmeler devam ediyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Hollanda Ligi'nde 920 dakika forma giyen Wout Weghorst 9 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı.

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