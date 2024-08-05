UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.
Beşiktaş'ın rakibi;
Beşiktaş - Partizan / Lugano
Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç deplasmanda.
Trabzonspor'un rakibi;
Trabzonspor'un Rapid Wien'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi;
Trabzonspor- Braga / Servette galibi
-İşte diğer eşleşmeler;
Lincoln RI / D. Minsk - Anderlecht
Jagiellonia / B. Glimt - Ajax / Panathinaikos
Ludogorets / Qarabağ - New Saints / Petrocub
LASK - FCSB / Sparta Prag
RFS / Santa Coloma - APOEL / Slovan Bratislava
Maccabi Tel Aviv / Panevezys - Backa Topola
Malmö / PAOK - Shamrock / Celje
Midtjylland / Ferençvaroş - Kİ / Banja Luka
Molde / Cercle Bruge - Rijeka / Elfsborg
V. Plzen / Krvybas - Hearts
Beşiktaş'ın rakibi;
Beşiktaş - Partizan / Lugano
Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç deplasmanda.
Trabzonspor'un rakibi;
Trabzonspor'un Rapid Wien'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi;
Trabzonspor- Braga / Servette galibi
-İşte diğer eşleşmeler;
Lincoln RI / D. Minsk - Anderlecht
Jagiellonia / B. Glimt - Ajax / Panathinaikos
Ludogorets / Qarabağ - New Saints / Petrocub
LASK - FCSB / Sparta Prag
RFS / Santa Coloma - APOEL / Slovan Bratislava
Maccabi Tel Aviv / Panevezys - Backa Topola
Malmö / PAOK - Shamrock / Celje
Midtjylland / Ferençvaroş - Kİ / Banja Luka
Molde / Cercle Bruge - Rijeka / Elfsborg
V. Plzen / Krvybas - Hearts
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