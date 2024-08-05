Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu
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05 Ağustos 2024 13:55
Son güncelleme 05 Ağustos 2024 15:02
UEFA Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı. Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Beşiktaş'ın rakibi;

Beşiktaş - Partizan / Lugano

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turunda Partizan-Lugano eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç deplasmanda.

Trabzonspor'un rakibi;
Trabzonspor'un Rapid Wien'i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki rakibi;

Trabzonspor- Braga / Servette galibi


-İşte diğer eşleşmeler;

Lincoln RI / D. Minsk - Anderlecht

Jagiellonia / B. Glimt - Ajax / Panathinaikos

Ludogorets / Qarabağ - New Saints / Petrocub

LASK - FCSB / Sparta Prag

RFS / Santa Coloma - APOEL / Slovan Bratislava

Maccabi Tel Aviv / Panevezys - Backa Topola

Malmö / PAOK - Shamrock / Celje

Midtjylland / Ferençvaroş - Kİ / Banja Luka

Molde / Cercle Bruge - Rijeka / Elfsborg

V. Plzen / Krvybas - Hearts



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