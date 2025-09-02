Beşiktaş, Vaclav Cerny'yi açıkladı!

Beşiktaş, Çekyalı orta saha Vaclav Cerny'yi kadrosuna kattığını duyurdu.
27 yaşındaki oyuncu, 3+1 yıllığına Beşiktaş ile sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle:
''Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.''
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon İskoçya Premiership takımlarından Rangers'a kiralanan Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'la takım arkadaşı oldu. Takımına 52 maçta 18 gol, 9 asistlik katkı vererek göz doldurdu.
Beşiktaş
