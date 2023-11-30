Beşiktaş tribünlerinden futbolculara tepki!

Beşiktaş tribünleri, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratıyla futbolculara tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş tribünlerinden futbolculara tepki!
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30 Kasım 2023 22:07
Son güncelleme 30 Kasım 2023 22:10
UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Beşiktaş - Club Brugge karşılaşmasında tribünlerden siyah-beyazlı oyunculara tepki gösterildi. 

Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratıyla futbolcuları protesto etti. 

Ayrıca Beşiktaş tribünleri, oyundan alınan Salih Uçan, Demir Ege ve Cenk Tosun'u oyundan alınırken ıslıkladı.

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