Beşiktaş tribünlerinden futbolculara tepki!

UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Beşiktaş - Club Brugge karşılaşmasında tribünlerden siyah-beyazlı oyunculara tepki gösterildi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratıyla futbolcuları protesto etti.
Ayrıca Beşiktaş tribünleri, oyundan alınan Salih Uçan, Demir Ege ve Cenk Tosun'u oyundan alınırken ıslıkladı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, futbolculara "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" tezahüratıyla futbolcuları protesto etti.
Ayrıca Beşiktaş tribünleri, oyundan alınan Salih Uçan, Demir Ege ve Cenk Tosun'u oyundan alınırken ıslıkladı.
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