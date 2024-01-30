Beşiktaş transferi askıya aldı

Beşiktaş'ın uzun zamandır kadrosuna katmak istediği Jamaal Lascelles için istenilen bonservis bedeli sebebiyle askıya alındı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş transferi askıya aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2024 18:23
Son güncelleme 30 Ocak 2024 18:27
Kış transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen ve gözünü Newcastle United forması giyen Jamaal Lascelles'e çeviren Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Newcastle United, 30 yaşındaki İngiliz stoper için 5 milyon euro bonservis bedeli talep etti.

Bu gelişmenin üzerine Beşiktaş şu an için transferi askıya aldı.

22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Newcastle United ile 22 resmi maça çıkan Jamaal Lascelles bu karşılaşmalarda 1 gollük skor katkısı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery