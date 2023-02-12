Beşiktaş, ara transfer döneminin uzaması sonrasında iki isim için çalışmalarını hızlandırdı. Hedefte, Karagümrük'ten İtalyan sol kanat Fabio Borini ve Gaziantep Futbol Kulübü'nden Rumen 10 numara Alexandru Maxim var.



Kara Kartal, ara transfer döneminin uzatılması sonrasında harekete geçti. Depremden zarar gören kulüpler bulunması sebebiyle, bu takımlardan alınacak futbolcular için, mevcut kurala artı bir yabancı hakkının daha eklenmesi sonrasında girişimler başladı. Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda, Gaziantep Futbol Kulübü'nden Alexandru Maxim'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 32 yaşındaki Romanyalı 10 numaranın, sezon sonuna kadar kiralık olarak takıma kazandırılmasının hedeflendiği kaydedildi. 1,77'lik Romanyalı futbolcu, bu sezon Gaziantep formasıyla 25 maça çıkıp 5 gol ve 9 asistle oynadı.



FENERBAHÇE DE TAKİPTE



Beşiktaş'ta Fabio Borini ısrarı devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda İtalyan sol kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlerine devam eden Siyah-Beyazlı idarecilerin, son olarak 1,5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bildirildi. Kara Kartal'a katılmak isteyen Borini'nin de menaceri aracılığıyla Karagümrük yönetiminden ayrılık için kendisine kolaylık sağlanmasını talep ettiği belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin de Borini'ye ilgisinin devam ettiği belirtildi.







