Beşiktaş'tan sürpriz Sadio Mane hamlesi!

Beşiktaş, Al Nassr'ın gözden çıkardığı ve kadroda düşünmediği Sadio Mane'yi gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan sürpriz Sadio Mane hamlesi!
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07 Eylül 2024 12:54
Son güncelleme 07 Eylül 2024 14:03
Beşıktaş bir transfer bombası daha patlamaya hazırlanıyor. Transfer sezonunun sonuna yaklaşırken siyah beyazlı kurmaylar yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane'nin durumunu yakından takip ettiği ve oyuncuyla temaslarını sıklaştırdığı belirtildi.

Suudi basınından derlenen haberlere göre; Al Nassr'ın gözden çıkardığı ve kadroda düşünmediği 32 yaşındaki yıldızın yeni durağı Türkiye gibi görünüyor.

TARAFTARLAR HEYECANLA BEKLİYOR

Suudı Arabistan'ta taraftarların büyük bir beklenti içinde olduğu ve zaman zaman performansıyla eleştirilerin odağı olan Senegalli yıldız, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı bildirildi. Siyah beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşmesini ve takıma katılmasını heyecanla bekliyor.

PERFORMANSI

Bayern Münih'den 30 milyon euroya transfer edilen Senegalli kanat, Arabistan ekibinde 52 maçta 19 gol ve 15 asist yaptı. 

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