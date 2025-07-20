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Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!

Beşiktaş, kiralık olarak göndermek istediği Semih Kılıçsoy'u kadroda tutma kararı aldı.

calendar 20 Temmuz 2025 12:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
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Beşiktaş, altyapısından yetişen genç futbolcu Semih Kılıçsoy için son kararını verdi.
Avusturya kampındaki üçüncü maç olan Wolfsberger karşılaşmasının 46. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden ve oyundan çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun, sahalardan 3 hafta uzak kalacağı açıklandı. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'u takımda tutma kararı aldı.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Kılıçsoy, 4 gol attı ve 6 asist yaptı. 



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