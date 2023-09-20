Beşiktaş'tan Onana iddialarına yanıt: 'Olur mu öyle şey!'

Beşiktaş'ın Jean Onana transferi, Hürser Tekinoktay'ın iddiası ile yeniden sorgulanmaya başladı.
ONANA'YI KARIŞTIRDILAR İDDİASI
Eski başkan adayı Tekinoktay, Amadou Onana ile Jean Onana'nın karıştırıldığını iddia ederek, "Yahu senin geçmişine baktığın herkesin istediği, Anderlecht-Hoffenheim alt yapısından yetişen ve Everton'a giden Amadou Onana. Aldığın ise, Kamerun Nkufo futbol okulundan yetişen, Jean Onana" ifadelerini kullandı.
"MILAN İSTEDİ"
Senegalli Onana'nın geçen sezon Everton'a 35 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu belirtilirken, "Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan, kulübünün kiralamak ya da satmak istemediği bir oyuncu. Zaten gündemimize gelemezdi ve gelmedi. Jean Onana'ya ise Milan'ın iki sene önce teklifi oldu. Bu sezon ise Genoa çok bastırdı ama biz aldık. Fransa'da her sezon piyasasını katlayan genç bir oyuncuyu yatırım amacıyla aldık. Hocamız zamanı geldiğinde kendisinden faydalanacaktır" ifadeleri kullanıldı.
ONANA'YI KARIŞTIRDILAR İDDİASI
Eski başkan adayı Tekinoktay, Amadou Onana ile Jean Onana'nın karıştırıldığını iddia ederek, "Yahu senin geçmişine baktığın herkesin istediği, Anderlecht-Hoffenheim alt yapısından yetişen ve Everton'a giden Amadou Onana. Aldığın ise, Kamerun Nkufo futbol okulundan yetişen, Jean Onana" ifadelerini kullandı.
"MILAN İSTEDİ"
Senegalli Onana'nın geçen sezon Everton'a 35 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu belirtilirken, "Kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan, kulübünün kiralamak ya da satmak istemediği bir oyuncu. Zaten gündemimize gelemezdi ve gelmedi. Jean Onana'ya ise Milan'ın iki sene önce teklifi oldu. Bu sezon ise Genoa çok bastırdı ama biz aldık. Fransa'da her sezon piyasasını katlayan genç bir oyuncuyu yatırım amacıyla aldık. Hocamız zamanı geldiğinde kendisinden faydalanacaktır" ifadeleri kullanıldı.