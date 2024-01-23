Beşiktaş'tan Matic'e 1.5 yıllık teklif!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Rennes forması giyen Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'e 1.5 yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Matic'e 1.5 yıllık teklif!
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23 Ocak 2024 17:51
Beşiktaş, Rennes forması giyen Nemanja Matic'in transferi için önemli bir adım attı.

HASAN ARAT YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜ

Sercan Dikme'nin haberine göre, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Nemanja Matic'in menajeri Vlado Lemic'le Tüpraş Stadyumunda yüz yüze bir görüşme yaptı. Beşiktaş Başkanı Arat, bu görüşmede Matic için 1.5 yıllık teklifte bulundu.

BEŞİKTAŞ KISA SÜREDE GERİ DÖNÜŞ İSTEDİ

Vlado Lemic, Matic'le görüştükten sonra kararını Başkan Hasan Arat'a söyleyecek. Beşiktaş, bu kararın kısa süre içerisinde bildirilmesini talep etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş, Matic transferinde olumsuzluk yaşama ihtimaline karşılık orta saha transferi için listesinde başka adayları da bulunduruyor.

Rennes ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 35 yaşındaki Matic, bu sezon 19 maça çıktı ve 3 asist yaptı.

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