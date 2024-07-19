Beşiktaş'tan Karagümrük'e gidiyor!

Beşiktaş, 20 yaşındaki genç kalecisi Emre Bilgin'i Fatih Karagümrük'e gönderiyor.
Siyah-beyazlılar Emre Bilgin'in kiralık transferi için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası Emre Bilgin, transferi tamamlamak için Beşiktaş'ın Slovenya kampından ayrıldı.
Emre Bilgin, geçtiğimiz sezonu da İstanbul ekibinde kiralık olarak geçirmişti. Genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon 13 maçta Fatih Karagümrük'ün kalesini korudu. Emre Bilgin, bu müsabakaların 5'inde kalesini gole kapattı.
Siyah-beyazlılar Emre Bilgin'in kiralık transferi için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası Emre Bilgin, transferi tamamlamak için Beşiktaş'ın Slovenya kampından ayrıldı.
Emre Bilgin, geçtiğimiz sezonu da İstanbul ekibinde kiralık olarak geçirmişti. Genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon 13 maçta Fatih Karagümrük'ün kalesini korudu. Emre Bilgin, bu müsabakaların 5'inde kalesini gole kapattı.
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