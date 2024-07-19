Beşiktaş'tan Karagümrük'e gidiyor!

Beşiktaş, Emre Bilgin'in kiralık transferi için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağlandı. 20 yaşındaki file bekçisi, Slovenya kampından ayrıldı.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Karagümrük'e gidiyor!
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19 Temmuz 2024 12:02
Son güncelleme 19 Temmuz 2024 12:03
Beşiktaş, 20 yaşındaki genç kalecisi Emre Bilgin'i Fatih Karagümrük'e gönderiyor.

Siyah-beyazlılar Emre Bilgin'in kiralık transferi için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Bu gelişme sonrası Emre Bilgin, transferi tamamlamak için Beşiktaş'ın Slovenya kampından ayrıldı.

Emre Bilgin, geçtiğimiz sezonu da İstanbul ekibinde kiralık olarak geçirmişti. Genç file bekçisi, geçtiğimiz sezon 13 maçta Fatih Karagümrük'ün kalesini korudu. Emre Bilgin, bu müsabakaların 5'inde kalesini gole kapattı.

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