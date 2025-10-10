Beşiktaş'tan El Bilal Toure'nin sakatlığı için açıklama!

Beşiktaş, El Bilal-Toure'nin uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir."
El Bilal Toure'nin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Beşiktaş
