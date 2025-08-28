Beşiktaş'tan ayrıldı, ilk maçına çıktı: Elan Ricardo

Beşiktaş'tan ayrılan genç futbolcu Elan Ricardo, yeni takımı Atletico Paranaense ile ilk kez sahaya çıktı.



Ricardo, Corinthians karşısında oynanan ve Paranaense'nin 1-0 mağlup olduğu maçta 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.



Toplam 7 dakika sahada kalan Ricardo, kısa sürede oyuna hareketlilik katmaya çalışsa da takımının skor üstünlüğü elde etmesine katkı sağlayamadı.



Teknik ekibin, genç oyuncuya önümüzdeki maçlarda daha fazla süre vermesi bekleniyor.



