13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-025'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-040'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-241'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-041'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-041'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-027'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-379'

Beşiktaş'tan ayrıldı, 3. Lig'e gitti!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş altyapısında oynayan Ahmet Yağız Mengi, TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'ya transfer oldu.

calendar 13 Ağustos 2025 12:15
Haber: DHA, Fotoğraf: ksk.org.tr
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka, Beşiktaş'tan renklerine bağladığı 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Ahmet Yağız Mengi ile sözleşme imzaladı.

Kartepe kampında ilk günden beri takımla çalışan genç futbolcu için eski kulüpleri Erzurumspor ve Altınordu'dan sonra Beşiktaş'tan da son onay alındı. Yeşil-kırmızılı kulüp, yeni sezon öncesi 14'üncü takviyesi olan Yağız'ın transferini resmen açıkladı. Erzurumspor ve Altınordu altyapılarında yetişen Ahmet Yağız, 2023 yılında Beşiktaş altyapısına transfer olmuştu.

Karşıyaka'nın transferle ilgili açıklamasında, "Kulübümüz, 19 yaşındaki genç oyuncu Ahmet Yağız Mengi ile anlaşmaya varmıştır. Futbol kariyerine Erzurumspor'da başlayan Ahmet Yağız, daha sonra Kuşadası Küçükadaspor ve Altınordu altyapısında gösterdiği başarılı performansla Beşiktaş'a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla U19 Elit Ligi'nde 32 maça çıkarken toplamda 1.986 dakika süre aldı ve 5 gol kaydetti. Ahmet Yağız Mengi'ye hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
