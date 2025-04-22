Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk ayrılığı: Jackson Muleka!

Beşiktaş'ta takımdan kiralık ayrılan isimlerin durumu belli oluyor.



Siyah beyazlılarda sezon başında ve ara transfer döneminde birçok oyuncu kiralık olarak başka takımlara gitmiş, bazı isimlerin de kontratlarına satın alma opsiyonu eklenmişti.



Beşiktaş'ta sezon başında takımdan kiralık olarak ayrılan Kongolu oyuncu Jackson Muleka'nın kariyerine Beşiktaş'ta devam etmesi beklenmiyor.



Suudi Arabistan ekibi Al Khoolod'un Muleka'nın bonservisini alacağı belirtildi.



1.5 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR



25 yaşındaki oyuncu 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.



Öte yandan Demir Ege Tıknaz, Kayra Kartal Yılmaz, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Al Musrati, Jean Onana ve Can Keleş takımdan kiralık olarak ayrılmıştı.



PERFORMANSI



Bu sezon Al Khoolod'da 24 maça çıkan Muleka, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.



