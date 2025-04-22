Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk ayrılığı: Jackson Muleka!

Suudi Arabistan ekibi Al Khoolod, sezon başında Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jackson Muleka'nın satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk ayrılığı: Jackson Muleka!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Nisan 2025 10:59

Beşiktaş'ta takımdan kiralık ayrılan isimlerin durumu belli oluyor.

Siyah beyazlılarda sezon başında ve ara transfer döneminde birçok oyuncu kiralık olarak başka takımlara gitmiş, bazı isimlerin de kontratlarına satın alma opsiyonu eklenmişti.

Beşiktaş'ta sezon başında takımdan kiralık olarak ayrılan Kongolu oyuncu Jackson Muleka'nın kariyerine Beşiktaş'ta devam etmesi beklenmiyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Khoolod'un Muleka'nın bonservisini alacağı belirtildi.

1.5 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU BULUNUYOR

25 yaşındaki oyuncu 1 milyon euro kiralama ve 1.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiralanmıştı.

Öte yandan Demir Ege Tıknaz, Kayra Kartal Yılmaz, Tayfur Bingöl, Emrecan Uzunhan, Al Musrati, Jean Onana ve Can Keleş takımdan kiralık olarak ayrılmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Al Khoolod'da 24 maça çıkan Muleka, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery