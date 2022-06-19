Beşiktaş'ta yeni sezon formaları belli oluyor

Beşiktaş'ta yeni sezonda giyilecek formaların tanıtımı 30 Haziran 'da yapılacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yeni sezon formaları belli oluyor
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19 Haziran 2022 11:56
Beşiktaş taraftarının merakla beklediği yeni sezon formaların tanıtımı 30 Haziran'da yapılacak.

Yeni tasarımların taraftarlar arasında merak uyandırmasının yanında, fiyat planlaması da taraftarların ilgilendiği diğer bir konu. Galatasaray forma fiyatlarını 799 TL olarak açıklarken, Beşiktaş yönetimi rakam için henüz bir karar veremedi.

 
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