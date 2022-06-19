Beşiktaş'ta yeni sezon formaları belli oluyor

taraftarının merakla beklediği yeni sezonyapılacak.Yeni tasarımların taraftarlar arasında merak uyandırmasının yanında, fiyat planlaması da taraftarların ilgilendiği diğer bir konu. Galatasaray forma fiyatlarınıolarak açıklarken, Beşiktaş yönetimi rakam için henüz bir karar veremedi.