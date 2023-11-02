Beşiktaş'ta Yakup Arda Kılıç'la yeni imza!

Beşiktaş, genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç'la profesyonel sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta Yakup Arda Kılıç'la yeni imza!
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02 Kasım 2023 16:30
Son güncelleme 02 Kasım 2023 16:36
Beşiktaş, genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç'la profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulübün açıklamasında, 18 yaşındaki futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"2015 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi'nde sürdüren, UEFA Konferans Ligi'nde Bodo/Glimt ile deplasmanda oynadığımız müsabakanın kadrosunda yer alan ve Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK ile oynadığımız maçta ilk kez A takımımızın formasını giyen genç futbolcumuz Yakup Arda Kılıç ile 2026-27 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalanmıştır.

Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Yakup Arda Kılıç'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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