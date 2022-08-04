Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı

Beşiktaş'ta Welinton, üst adalesinden sakatlandı. Brezilyalı stoper, bir ay sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2022 19:38
Yeni sezonun ilk haftasında Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş'a Welinton'dan kötü haber geldi.

Üst adalesinden sakatlık yaşayan Brezilyalı stoper, bir ay sahalardan uzak kalacak.

33 yaşındaki futbolcu; Kayserispor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarında sahadaki yerini alamayacak.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 3 Ağustos günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk ön adalesinde (Rectus Femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Welinton Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ