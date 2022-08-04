Beşiktaş'ta Welinton sakatlandı

Yeni sezonun ilk haftasında Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş'a Welinton'dan kötü haber geldi.



Üst adalesinden sakatlık yaşayan Brezilyalı stoper, bir ay sahalardan uzak kalacak.



33 yaşındaki futbolcu; Kayserispor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük ve Sivasspor maçlarında sahadaki yerini alamayacak.



Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:



"Futbol A Takımımızın 3 Ağustos günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk ön adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk ön adalesinde (Rectus Femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Welinton Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"





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