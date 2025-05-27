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Beşiktaş'ta üçüncülüğün kaçma sebebi belli oldu!

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olarak 3.'lük şansını mucizelere bıraktı.

calendar 27 Mayıs 2025 12:42
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta üçüncülüğün kaçma sebebi belli oldu!
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Evindeki sezonun son maçında Ç. Rizespor'a mağlup olan Beşiktaş üçüncülük hedefini de ateşin dibine attı.

Siyah beyazlıların üçüncü olması için Samsunspor'un evinde iddiası bulunmayan Kayserispor önünde berabere kalması ya da yenilmesi gerekiyor.

ANA SEBEBİ İSTEKSİZLİK

Düşüşteki ana sebep ise Beşiktaş'ın sorumluluk almayan ve yeteri kadar mücadele etmeyen oyuncu topluluğundan oluşması. Ligde iddiası kalmayan Çaykur Rizespor, üçüncülük hedefi olan Beşiktaş'tan daha fazla istekli olan taraftı. 


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