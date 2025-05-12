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Beşiktaş'ta transfer zirvesi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, bu hafta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile transfer görüşmesi gerçekleştirecek.

calendar 12 Mayıs 2025 09:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta transfer zirvesi!
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı, 11 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimle birlikte ikinci kez başkanlık görevine seçildi.

Yeni sezonda, kulübün son yıllarda transferdeki hataları yapmak istemeyen Serdal Adalı ve ekibi, transfer için titiz bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Serdal Adalı, bu hafta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile transfer için bir görüşme gerçekleştirecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de Adana Demirspor maçının ardından, "Yeni sezon için heyecanlıyım. Gelecek ve kalacak isimler olacak ama önce bu sezonu tamamlamalıyız." demişti.

Beşiktaş'ta Solskjaer ile Serdal Adalı arasında yapılacak zirvede en çok masaya yatırılacak konunun santrfor transferi olması bekleniyor. Solskjaer, Adana Demirspor maçının ardından esprili bir şekilde, "Haaland'ı istiyorum." demişti.

İkili arasındaki zirvede transferdeki diğer bölgeler ve listedeki isimlerle ilgili de değerlendirme yapılacak.



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