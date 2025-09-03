Beşiktaş'ta transfer mesaisi sürüyor!

Vaclav Cerny'i kadrosuna katan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için 2 transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

calendar 03 Eylül 2025 08:44
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Vaclav Cerny'nin transferinin ardından Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelere çevrildi.

Avrupa kupalarına erken veda eden siyah-beyazlılar, Süper Lig'de mücadele edecek kadroyu güçlendirmek için 2 transfer daha yapmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe yönetimiyle masaya oturan siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın çok istediği Cengiz Ünder konusunda anlaşma sağlamak üzere. İki kulüp arasında Cengiz'in maaş konusunun pazarlığı yapılıyor.

Hücum kanatta görev yapabilen bir yabancı transferi yapmak isteyen Beşiktaş, listedeki isimlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
