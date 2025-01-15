Beşiktaş'ta teknik direktör gündemi: 6 isim

Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Yabancı bir çalıştırıcıyı takımın başına getirmeyi düşünen başkan Serdal Adalı, sürpriz bir karar alabilir! Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas ve Süper Lig'de Bodrum FK'yi mağlup eden Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe, Adalı'nın elini güçlendirdi.
B PLANI SERDAR TOPRAKTEPE!
Adalı, görüştüğü teknik direktörlerle anlaşma zemini sağlayamazsa Serdar Topraktepe ile yola devam etme kararı alabilir. Geçen sezon Fernando Santos'un yerine geçici olarak göreve gelen Serdar Topraktepe, Siyah-Beyazlılar'a Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı. Ligde şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın bu sezon en büyük hedefi Türkiye Kupası, bu nedenle bu kulvarda şampiyonluğu bulunan Topraktepe ile yola devam edilebileceği vurgulandı. Serdar Topraktepe'yle sezon sonuna kadar yola devam kararı, bir B Planı olarak görülürken yabancı hocalarla temaslar sürüyor.
RUDI GARCIA HEVESLİ
60 yaşındaki Rudi Garcia ise Beşiktaş için hevesli. Son olarak Napoli'yi çalıştıran ve 14 Kasım 2023'te görevinden ayrılan Fransız hoca, siyah- beyazlıların kabul etmesi halinde işbaşı yapmaya hazır.
KOVAC'DAN OLUMSUZ YANIT!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile bir görüşme yapmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, kardeşinin sağlık problemleri nedeniyle bu teklifi kabul edemeyeceğini iletmişti. Siyah-Beyazlı yönetim ise bu gelişmelerin ardından listedeki yabancı teknik direktör adaylarını değerlendirmeye başladı. Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella için TFF'den izin alamayan Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer isim olan Niko Kovac'tan da kötü haber geldi. Kovac, ailevi sebeplerden dolayı Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi.
SCHMIDT'LE TEMASLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin Alman teknik direktör Roger Schmidt için girişimleri sürüyor. 57 yaşındaki teknik adam, 4-2-3-1 sistemini genelde kullanırken, Salzburg ile Avusturya'da ve Benfica ile de iki sezon önce Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı. Schmidt, özellikle PSV Eindhoven'daki başarılı döneminde hücum futbolu ve yüksek pres ile dikkat çekti. Onun yönetimindeki takımlar, genellikle oyun disiplini, dinamik futbol ve hızlı geçiş oyunuyla tanınıyor. Deneyimli hocayla temaslar sürüyor.
FONSECA RADARDA!
Kara Kartal'ın görüşme halindeki bir diğer isim ise Paulo Fonseca olduğu iddia edildi. İtalyan basınının haberine göre Siyah-Beyazlı ekip, teknik direktörlük görevine Serie A devi Milan ile yolları ayıran Avrupa'nın büyük liglerinde tecrübe kazanmış Paulo Fonseca'yı getirebilir. Portekizli teknik direktör daha önce; Milan, Roma, Lille, Braga, Porto, Shakhtar Donetsk takımlarını çalıştırmıştı. Başarılı hoca, Kara Kartal'ın listesindeki hocalar arasında ön sıralarda yer alıyor.
RAZVAN LUCESCU'YA INDIRIM
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için konuşulan isimlerden bir tanesi de Razvan Lucescu... Kara Kartal'ı şampiyon yapan efsane teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu olan ve PAOK'ta görev yapan Rumen teknik adamın aldığı ceza, Beşiktaş cephesinde ilgiyle karşılanmıştı. Yunanistan'da 4 ay futboldan men cezası aldığı için Beşiktaş'a gelebileceği konuşulan genç teknik adamın men cezası 1 ay 15 güne indirildi. Bu gelişme sonrası Beşiktaş'ta Razvan ihtimali de iyice zayıfladı. Kara Kartal, listesindeki diğer isimlere ağırlık verme kararı aldı.
MAGATH'TAN BEŞIKTAŞ AÇIKLAMASI!
Beşiktaş ile adı anılan teknik direktörlerden biri olan Felix Magath, Berlin ve Brandenburg'daki futbol dernekleri tarafından organize edilen bir antrenör eğitiminin koordinatörü oldu. Basın toplantısında konuşan Magath, 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna, "Geleceği göremiyorum, bu yüzden buna cevap veremem. Ancak sürekli olarak yabancı kulüplerle ve Alman kulüpleriyle iletişim halindeyim ve bu yüzden bir noktada bir şeylerin gelişip gelişmeyeceğini bekleyip görmeliyiz. Futbola geri dönmek istiyorum ama benim de bazı beklentilerim var" cevabını verdi.
B PLANI SERDAR TOPRAKTEPE!
Adalı, görüştüğü teknik direktörlerle anlaşma zemini sağlayamazsa Serdar Topraktepe ile yola devam etme kararı alabilir. Geçen sezon Fernando Santos'un yerine geçici olarak göreve gelen Serdar Topraktepe, Siyah-Beyazlılar'a Türkiye Kupası'nı kazandırmıştı. Ligde şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın bu sezon en büyük hedefi Türkiye Kupası, bu nedenle bu kulvarda şampiyonluğu bulunan Topraktepe ile yola devam edilebileceği vurgulandı. Serdar Topraktepe'yle sezon sonuna kadar yola devam kararı, bir B Planı olarak görülürken yabancı hocalarla temaslar sürüyor.
RUDI GARCIA HEVESLİ
60 yaşındaki Rudi Garcia ise Beşiktaş için hevesli. Son olarak Napoli'yi çalıştıran ve 14 Kasım 2023'te görevinden ayrılan Fransız hoca, siyah- beyazlıların kabul etmesi halinde işbaşı yapmaya hazır.
KOVAC'DAN OLUMSUZ YANIT!
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın ile bir görüşme yapmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, kardeşinin sağlık problemleri nedeniyle bu teklifi kabul edemeyeceğini iletmişti. Siyah-Beyazlı yönetim ise bu gelişmelerin ardından listedeki yabancı teknik direktör adaylarını değerlendirmeye başladı. Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella için TFF'den izin alamayan Beşiktaş'ın listesindeki bir diğer isim olan Niko Kovac'tan da kötü haber geldi. Kovac, ailevi sebeplerden dolayı Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi.
SCHMIDT'LE TEMASLAR SÜRÜYOR
Beşiktaş Yönetimi'nin Alman teknik direktör Roger Schmidt için girişimleri sürüyor. 57 yaşındaki teknik adam, 4-2-3-1 sistemini genelde kullanırken, Salzburg ile Avusturya'da ve Benfica ile de iki sezon önce Portekiz'de şampiyonluğa ulaştı. Schmidt, özellikle PSV Eindhoven'daki başarılı döneminde hücum futbolu ve yüksek pres ile dikkat çekti. Onun yönetimindeki takımlar, genellikle oyun disiplini, dinamik futbol ve hızlı geçiş oyunuyla tanınıyor. Deneyimli hocayla temaslar sürüyor.
FONSECA RADARDA!
Kara Kartal'ın görüşme halindeki bir diğer isim ise Paulo Fonseca olduğu iddia edildi. İtalyan basınının haberine göre Siyah-Beyazlı ekip, teknik direktörlük görevine Serie A devi Milan ile yolları ayıran Avrupa'nın büyük liglerinde tecrübe kazanmış Paulo Fonseca'yı getirebilir. Portekizli teknik direktör daha önce; Milan, Roma, Lille, Braga, Porto, Shakhtar Donetsk takımlarını çalıştırmıştı. Başarılı hoca, Kara Kartal'ın listesindeki hocalar arasında ön sıralarda yer alıyor.
RAZVAN LUCESCU'YA INDIRIM
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için konuşulan isimlerden bir tanesi de Razvan Lucescu... Kara Kartal'ı şampiyon yapan efsane teknik direktör Mircea Lucescu'nun oğlu olan ve PAOK'ta görev yapan Rumen teknik adamın aldığı ceza, Beşiktaş cephesinde ilgiyle karşılanmıştı. Yunanistan'da 4 ay futboldan men cezası aldığı için Beşiktaş'a gelebileceği konuşulan genç teknik adamın men cezası 1 ay 15 güne indirildi. Bu gelişme sonrası Beşiktaş'ta Razvan ihtimali de iyice zayıfladı. Kara Kartal, listesindeki diğer isimlere ağırlık verme kararı aldı.
MAGATH'TAN BEŞIKTAŞ AÇIKLAMASI!
Beşiktaş ile adı anılan teknik direktörlerden biri olan Felix Magath, Berlin ve Brandenburg'daki futbol dernekleri tarafından organize edilen bir antrenör eğitiminin koordinatörü oldu. Basın toplantısında konuşan Magath, 'Beşiktaş'a gidecek misiniz?' sorusuna, "Geleceği göremiyorum, bu yüzden buna cevap veremem. Ancak sürekli olarak yabancı kulüplerle ve Alman kulüpleriyle iletişim halindeyim ve bu yüzden bir noktada bir şeylerin gelişip gelişmeyeceğini bekleyip görmeliyiz. Futbola geri dönmek istiyorum ama benim de bazı beklentilerim var" cevabını verdi.