Beşiktaş'ta tek hedef kupa!

Şampiyonluk yarışına erkenden havlu atarak geçen sezonun kopyasını yaşayan Beşiktaş, hoca ve yönetim değişiklikleriyle yine zor bir dönemden geçti.



Son olarak Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelmesiyle ivme kazanan SiyahBeyazlılar, 10 kişi kalan Gaziantep FK karşısında mağlubiyet yaşadı. Sonraki hafta 9 kişi kalan Konyaspor'a kaybeden Kara Kartal, Galatasaray derbisini kazanarak uçuşa geçti.



Galatasaray'a bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşatan Ole Gunnar Solskjaer, bu galibiyeti unuttu ve konsantrasyonunu Göztepe maçına çevirdi.



AVRUPA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ



Norveçli teknik adam, derbi galibiyetinin sevincini tadında bırakmak ve oyuncularını en iyi şekilde Türkiye Kupası çeyrek final maçına hazırlamak istiyor. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım için önemli olan kupa organizasyonunda zafere ulaşmak isteyen SiyahBeyazlılar'ın fikstüründe psikolojik anlamda zor maç yok. Beşiktaş, ligde büyük maç olarak sadece Fenerbahçe deplasmanına çıkacak.



