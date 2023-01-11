Beşiktaş'ta stoper için görüşmeler başladı

Beşiktaş ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmeyi hedefliyor.



Siyah-beyazlıların gündeminde Fransa 2. lig ekiplerinden Metz'te forma giyen Kiki Boubacar Kouyate var.



Malili stoper için Metz'e teklifini sunan Beşiktaş, Fransız ekibinin yanıtını bekliyor.



4 YILLIK SÖZLEŞME PLANLANIYOR



Metz ile bonservis bedeli konusunda anlaşılması halinde Kouyate ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.



2020'de 3.5 milyon Euro karşılığında Troyes'dan Metz'e transfer olan Kouyate, Fransız ekibinde 3. sezonunu geçiriyor. Metz'te 73 maça çıkan Malili stoper, 2 gol attı. Kouyate bu sezon ise 14 karşılaşmada görev yaptı. 25 yaşındaki oyuncu 21 kez de Mali milli takımı forması giydi.



TORMENA İÇİN SONUÇ ALINAMADI



Beşiktaş, Braga'dan Vitor Tormena için yaptığı temaslardan ise sonuç alamadı. Portekiz ekibi, Brezilyalı stoper için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep edince görüşmeler askıya alındı.





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