Beşiktaş'ta sportif direktör arayışı!

Beşiktaş'ta tüm gözler Shakhtar Donetsk ile oynanacak rövanş mücadelesine çevrilmiş durumda. Öte yandan transfer çalışmaları da sürdürülürken yeni bir iddia gündeme geldi.
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın yeni bir sportif direktör göreve getirmek istediği öğrenildi.
KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK
Yeni sportif direktör, Ole Gunnar Solskjaer ile yönetim arasında bir köprü görevi görecek. Aynı zamanda Norveçli teknik direktör ile takım arasındaki ilişkileri de kontrol edip düzenleyecek.
ADAYLAR BELİRLENDİ
Serdal Adalı'nın adaylarını büyük ölçüde belirlediği ve kısa sürede adaylarda görüşmelere başlayacağı aktarılırırken, yönetimle yapılacak fikir alışverişlerinin nihai kararda etkili olacağı ifade edildi.
Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın yeni bir sportif direktör göreve getirmek istediği öğrenildi.
KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK
Yeni sportif direktör, Ole Gunnar Solskjaer ile yönetim arasında bir köprü görevi görecek. Aynı zamanda Norveçli teknik direktör ile takım arasındaki ilişkileri de kontrol edip düzenleyecek.
ADAYLAR BELİRLENDİ
Serdal Adalı'nın adaylarını büyük ölçüde belirlediği ve kısa sürede adaylarda görüşmelere başlayacağı aktarılırırken, yönetimle yapılacak fikir alışverişlerinin nihai kararda etkili olacağı ifade edildi.