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Beşiktaş'ta sportif direktör arayışı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte çalışacak bir sportif direktör arayışında olduğu ifade edildi.

calendar 31 Temmuz 2025 08:17 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2025 08:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta sportif direktör arayışı!
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Beşiktaş'ta tüm gözler Shakhtar Donetsk ile oynanacak rövanş mücadelesine çevrilmiş durumda. Öte yandan transfer çalışmaları da sürdürülürken yeni bir iddia gündeme geldi.

Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın yeni bir sportif direktör göreve getirmek istediği öğrenildi.

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEK

Yeni sportif direktör, Ole Gunnar Solskjaer ile yönetim arasında bir köprü görevi görecek. Aynı zamanda Norveçli teknik direktör ile takım arasındaki ilişkileri de kontrol edip düzenleyecek.


ADAYLAR BELİRLENDİ

Serdal Adalı'nın adaylarını büyük ölçüde belirlediği ve kısa sürede adaylarda görüşmelere başlayacağı aktarılırırken, yönetimle yapılacak fikir alışverişlerinin nihai kararda etkili olacağı ifade edildi.


 
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