Beşiktaş'ta son transfer sol beke!

Beşiktaş'ta tüm gözler sol bek transferine çevrildi. Siyah-beyazlılar kısa süre içinde savunmanın soluna bir takviye yaparak 5 Mart'a kadar uzatılan ara transferi kapatmak istiyor.



Manchester United'a giden Wout Weghorst'un boşluğunu Vincent Aboubakar'la dolduran Kartal daha sonra Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut ve Omar Colley'i bonservisleriyle kadrosuna katarken, Alexandru Maxim'i Gaziantep FK'dan kiraladı. Şimdiye kadar yapılan transferlerden memnun olan teknik heyetin sol bek takviyesi için de beklenti içinde olduğu aktarıldı.



ARTHUR MASUAKU'DA SIKINTI: 5 MAÇ



Siyah-beyazlılar sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanan Arthur Masuaku ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Ancak beş maçta daha ilk 11'de sahaya çıkarsa Masuaku'nun kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecek. Bu durumda West Ham'a 2,2 milyon euro bonservis ödeyecek olan Beşiktaş, 29 yaşındaki Masuaku ile de 3 yıllık yeni sözleşme yapmak zorunda kalacak.



Şimdiye kadar 20 maçta ilk 11'de forma giyen Demokratik Kongolu oyuncuyla sezon sonu yollarını ayırmanın hesaplarını yapan siyah-beyazlılar, sol bek arayışlarını sürdürüyor. Profesyoneller ve scoutlar, Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika ülkelerinde top koşturan birçok oyuncuyu yakından takip ediyor. Kartal'da yabancı sol bek transferi gerçekleşirse Masuaku yedeğe çekilecek.



ATIBA LİSTEYE YAZILMAYACAK



Siyah-beyazlılar yeni oyuncuya kontenjanda yer açmak için büyük olasılıkla Atiba'yı sezonun ikinci yarısı için TFF'ye verilecek kadroya yazmayacak.



