Beşiktaş'ta Solskjaer teşhisi koydu: "Bu takım yanlış çalışmış"

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve ekibi, sürekli yaşanan sakatlıklar ve oyunculardaki performans düşüklüğü için bir araştırma yaptı. Giovanni Van Bronckorst döneminde futbolcuların amatörçe çalıştırıldığı görüşüne varıldı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Solskjaer teşhisi koydu: 'Bu takım yanlış çalışmış'
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23 Mart 2025 09:34
Son güncelleme 23 Mart 2025 09:46
Ligde üst üste şok yenilgilerle milli araya moralsiz giren Beşiktaş'ta teknik heyet, kötü gidişatın nedenlerini ortaya çıkardı.

Takım olarak performansın bir anda düşmesindeki en önemli sebebin Ole Gunnar Solskjaer öncesindeki Teknik Direktör Van Bronckhorst dönemine ait olduğu belirlendi.

Sürekli yaşanan sakatlıklar ve performansın düşüşün nedeni, Bronckhorst'un takımı amatörce çalıştırmasıydı. Ole ve teknik ekibi, sert idmandan bu dönemde kaçınsa bile maç temposuna bile oyuncuların kondisyonunun yetersiz kaldığı tespit edildi.

DİSİPLİNSİZLİK AYRI BİR DERT

Norveçli teknik adam çare olarak, oyuncuları daha çok topla yapılan antrenmanlara odaklanmalarını sağlayacak. Teknik heyet, sakatlık riskiyle karşılaşmalarının yüksek olasılık olması ince eleyip sık dokuyacak.

Sezon başı Gio'nun takım içinde disiplini sağlayamaması da Ole'nin elini kolunu bağlamış durumda. Solskjaer ve ekibi, gelecek sezon öncesi kampında yaşanan bu aksaklıkları giderip yeni sezona güçlü bir takımla başlamayı hedefliyor. 

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