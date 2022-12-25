Beşiktaş'ta sistem Saiss'ı bekliyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in bir süredir aklında Gaziantep FK'ya karşı 3-4-3 sistemiyle oynamak vardı.



Ancak deneyimli hoca, bu planları milli takımdan dönen Romain Saiss'in durumuna odakladı. Savunmanın merkezinde oynatmayı ve komutayı vermeyi planladığı 32 yaşındaki Faslı oyuncunun sakatlığı, yeni sistemin uygulanmasını erteledi.



Saiss'in yokluğunda 3'lü savunma sisteminin istenilen verimi sağlamayacağını düşünen teknik heyet, bir süre daha beklemek zorunda kalacak. Saiss en iyi ihtimalle Kasımpaşa mücadelesiyle takıma dönecek.





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