Beşiktaş'ta Semih parlıyor

Ole Gunnar Solskjaer'in elinin değdiği oyunculardan olan genç forvet Eyüpspor ve Kayserispor maçlarında art arda gollerini atarak yeniden kendini buldu.
Norveçli hoca ile yükselişe geçen 19 yaşındaki forvet bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyor. Solskjaer de Beşiktaş'ın lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedefi için Semih'in çok önemli bir koz olduğunu vurguluyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 36 resmi maça çıktı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de yer alırken, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Norveçli hoca ile yükselişe geçen 19 yaşındaki forvet bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyor. Solskjaer de Beşiktaş'ın lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedefi için Semih'in çok önemli bir koz olduğunu vurguluyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 36 resmi maça çıktı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de yer alırken, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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