Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy rüzgarı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile karşılaştı.
Siyah beyazlı takımda genç youncu Semih Kılıçsoy, bir kez daha fileleri havalandırmayı başardı.
Etkili oyununu sürdüren Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.
Beşiktaş ile toplamda 23 maça çıkan 18 yaşındaki forvet, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Siyah beyazlı takımda genç youncu Semih Kılıçsoy, bir kez daha fileleri havalandırmayı başardı.
Etkili oyununu sürdüren Semih Kılıçsoy, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.
Beşiktaş ile toplamda 23 maça çıkan 18 yaşındaki forvet, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
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