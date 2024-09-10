Beşiktaş'ta Sadio Mane ısrarı!

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için Al Nassr ile görüşmeleri sürdürüyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta Sadio Mane ısrarı!
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10 Eylül 2024 08:59
Beşiktaş Transfer Komitesi, bir süredir gündemde olan Sadio Mane için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Siyah beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronkhorst, Mane'nin transferinin olumlu sonuçlanması halinde takımın hücum gücünün daha da artacağını belirtirken "Tüm mevkilerde başarılı transferlerimiz gerçekleşti, eğer Mane de gelirse yoğun maç trafiğinde elimiz rahatlayacak" dedi.

Siyah beyazlı yönetim bir yandan Mane için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile görüşmeleri sürdürürken diğer yandan da yabancı kontenjanını boşaltmaya çalışıyor.

PERFORMANSI

Bayern Münih'den 30 milyon euroya transfer edilen Senegalli kanat, Arabistan ekibinde 52 maçta 19 gol ve 15 asist yaptı.

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