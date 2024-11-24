Beşiktaş'ta Rafa Silva talebi: "Dümene dön"

Beşiktaş sezona 5 maçta 4 gol-3 asistle başlayan Rafa Silva sonraki 13 karşılaşmada sadece 1 gol, 1 asist üretebildi. Milli arada antrenmanlarda özel olarak ilgilenilen yıldız isimden yeniden çıkış yakalaması ve takımın organizasyonunu üstlenmesi istendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Rafa Silva talebi: 'Dümene dön'
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24 Kasım 2024 09:48
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, sezona fırtına gibi giriş yapsa da son haftalarda duruldu.

31 yaşındaki futbolcu, 5 maçta 4 gol-3 asistle harika bir başlangıca imza attı ancak sonrasındaki 13 karşılaşmada ağları sadece 1 kez sarstı ve 1 de asist üretebildi.

Portekizli yıldızın mevkisiyle çok fazla oynanması, üzerine yük binmesi ve çevresindeki futbolcuların da sürekli değişmesi performansını düşürdü. Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki maçlarda sadece Konyaspor fileleriri havalandıran Rafa, asisti ise Lyon maçında kaydetti. Teknik ekibe bu dönemde eleştiriler de çok arttı.

MİLLİ ARADA ÖZEL İLGİLENİLDİ

Milli arada antrenmanlarda deneyimli isimle özel olarak ilgilenildi. Oyuncunun yeniden çıkış yakalaması ve takımın organizasyonunu üstlenmesi istendi. 

 
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