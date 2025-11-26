26 Kasım
Kopenhag-Kairat Almaty
20:45
26 Kasım
Pafos FC-AS Monaco
20:45
26 Kasım
Sporting CP-Club Brugge
23:00
26 Kasım
E. Frankfurt-Atalanta
23:00
26 Kasım
Atletico Madrid-Inter
23:00
26 Kasım
Olympiakos-Real Madrid
23:00
26 Kasım
Arsenal-Bayern Munih
23:00
26 Kasım
Liverpool-PSV Eindhoven
23:00
26 Kasım
PSG-Tottenham
23:00

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü geri dönüyor!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, bu maçla birlikte takıma dönecek.

calendar 26 Kasım 2025 16:32
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Son olarak evinde Samsunspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, zirvenin 11 puan gerisinde kaldı.

Şampiyonluğun yanı sıra Avrupa kupalarının da uzağında kalan Beşiktaş, lig sonuncusu olan rakibi karşısında hata yapmak istemiyor.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide kırmızı kart gören ve 2 maçtır takımdan uzak kalan kaptan Orkun Kökçü de bu maçla birlikte takıma dönecek.


Orkun, diğer kaptan Wilfred Ndidi ile birlikte merkezdeki yerine dönecek. Rafa Silva'nın yokluğunda ise bu ikilinin önünde yine Vaclav Cerny'nin oynaması bekleniyor.

Forvette ise performansından memnun olunmayan Tammy Abraham'ın yedek oturma ihtimali bulunuyor. İngiliz yıldızın kulübeye çekilmesi halinde El Bilal Toure ileri uçta görev alacak. 

 
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
