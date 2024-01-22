Beşiktaş'ta operasyon: Feda değil veda!

,kabus gibi geçen sezonda bir hezimet de Fernando Santos idaresinde yaşadı. Santos'la başlayan olumlu ivme kaybedilince fatura futbolculara kesildi. Yönetim ve teknik heyet kadronun büyük oranda değiştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.Gelecek sezon uygulanacak 12 yabancılı sisteme uyum sağlamak adına işe hız verilecek. Beşiktaş'ın sözleşmesi devam eden 16 yabancı futbolcusu bulunuyor.Yerleri garanti görünen isimler şöyle:Kontratları devam edenve'ya kulüp aranıyor.ve'in kiralandıkları kulüplerde kalıcı olması umuluyor.Sözleşmeleri bitecekve'le devam edilmeyecek.ise 2027'ye kadar Türk statüsünde oynamaya devam edecek.Yerlilerin de büyük bölümü gönderilecek.vela yolların ayrılması bekleniyor.'un geleceğine Santos karar verecek. Sözleşmesi bitecek isimlerden'un ayrılması,'ın ise önerilecek ücreti kabul etmesi şartıyla kalması bekleniyor. Altyapı çıkışlı futbolcularla da devam edilecek.