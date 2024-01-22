Beşiktaş'ta operasyon: Feda değil veda!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta 4-0'lık Pendik faciası sonrası büyük revizyon hızlandırıldı. Mevcut yerlilerin altısı, yabancıların da 10'uyla devam edilmek istenmiyor. Bunların bir bölümü şimdi, diğerleri de sezon sonu yolcu...

Haber; Sözcü, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta operasyon: Feda değil veda!
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22 Ocak 2024 12:07
Son güncelleme 22 Ocak 2024 17:16
Beşiktaş ,kabus gibi geçen sezonda bir hezimet de Fernando Santos idaresinde yaşadı. Santos'la başlayan olumlu ivme kaybedilince fatura futbolculara kesildi. Yönetim ve teknik heyet kadronun büyük oranda değiştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Gelecek sezon uygulanacak 12 yabancılı sisteme uyum sağlamak adına işe hız verilecek. Beşiktaş'ın sözleşmesi devam eden 16 yabancı futbolcusu bulunuyor.

Yerleri garanti görünen isimler şöyle: Amir Hadziahmetovic, Oxlade Chamberlain, Omar Colley, Gedson Fernandes, Jonas Svensson, Milot Rashica...

Kontratları devam eden Daniel Amartey, Arthur Masuaku, Ante Rebic, Jackson Muleka, Vincent Aboubakar ve Francisco Montero'ya kulüp aranıyor. Jean Onana ve Valentin Rosier'in kiralandıkları kulüplerde kalıcı olması umuluyor.

Sözleşmeleri bitecek Rachid Ghezzal ve Ajdin Hasic'le devam edilmeyecek. Bakhtiyor Zaynutdinov ise 2027'ye kadar Türk statüsünde oynamaya devam edecek.

YERLİLERE VEDA

Yerlilerin de büyük bölümü gönderilecek. Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Utku Yuvakuran, Emrecan Uzunhan, Emrecan Bulut ve Umut Meraş'la yolların ayrılması bekleniyor. Mert Günok'un geleceğine Santos karar verecek. Sözleşmesi bitecek isimlerden Cenk Tosun'un ayrılması, Salih Uçan'ın ise önerilecek ücreti kabul etmesi şartıyla kalması bekleniyor. Altyapı çıkışlı futbolcularla da devam edilecek. 

 
 

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