Beşiktaş'ta Masuaku'ya tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor karşılaşmasında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Masuaku'ya tepki!
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21 Aralık 2024 20:37
Son güncelleme 21 Aralık 2024 21:33
Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe ıslıkla tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku oyuna girdikten sonra topla buluşmasında da Demokratik Kongolu oyuncuyu ıslıkladı.

STADYUMDA ANONS

Beşiktaş'ta Masuaku'ya verilen tepkinin ardından Tüpraş Stadyumu'nda, "Oyuncularımıza destek olalım." anonsu yapıldı.

Masuaku, maçın bitiş düdüğü sonrası taraftarlarla tartışma yaşadı.

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