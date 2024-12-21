Beşiktaş'ta Masuaku'ya tepki!

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçında Arthur Masuaku'ya tepki gösterdi.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe ıslıkla tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku oyuna girdikten sonra topla buluşmasında da Demokratik Kongolu oyuncuyu ıslıkladı.
STADYUMDA ANONS
Beşiktaş'ta Masuaku'ya verilen tepkinin ardından Tüpraş Stadyumu'nda, "Oyuncularımıza destek olalım." anonsu yapıldı.
Masuaku, maçın bitiş düdüğü sonrası taraftarlarla tartışma yaşadı.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Masuaku, 70. dakikada Zaynutdinov yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı taraftarlar, bu değişikliğe ıslıkla tepki gösterdi.
Siyah-beyazlı tribünler, Masuaku oyuna girdikten sonra topla buluşmasında da Demokratik Kongolu oyuncuyu ıslıkladı.
STADYUMDA ANONS
Beşiktaş'ta Masuaku'ya verilen tepkinin ardından Tüpraş Stadyumu'nda, "Oyuncularımıza destek olalım." anonsu yapıldı.
Masuaku, maçın bitiş düdüğü sonrası taraftarlarla tartışma yaşadı.