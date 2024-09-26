Beşiktaş'ta kilit isim: Rafa Silva!

Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında Hollanda ekibi Ajax ile 26 Eylül Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadelede öne çıkan isim Beşiktaşın Portekizli yıldızı Rafa Silva oldu.
Beşiktaş'ın Ajax karşısında en önemli kozlarından birisi, hücumdaki organizatörü Rafa Silva olacak. Portekizli oyuncu, hem atakları yönlendiren hem de skor bulma olasılığı yüksek futbol kimliği ile Van Bronckhorst'un en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.
PERFORMANSI
Rafa Silva şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 8 maçta görev yaparken 4 gol ve 3 asistle skora 7 kez katkı sağladı.
Beşiktaş'ın Ajax karşısında en önemli kozlarından birisi, hücumdaki organizatörü Rafa Silva olacak. Portekizli oyuncu, hem atakları yönlendiren hem de skor bulma olasılığı yüksek futbol kimliği ile Van Bronckhorst'un en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.
PERFORMANSI
Rafa Silva şu ana kadar Beşiktaş formasıyla 8 maçta görev yaparken 4 gol ve 3 asistle skora 7 kez katkı sağladı.