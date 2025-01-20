Beşiktaş'ta kanat harekatı: 'Marcus Edwards'

Beşiktaş, Sporting Lizbon'da kadro dışı kalan İngiliz oyuncu Marcus Edwards'ı transfer listesine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'ta kanat harekatı: 'Marcus Edwards'
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20 Ocak 2025 08:20
Son güncelleme 20 Ocak 2025 09:09

Teknik direktörlük görevine Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kadrosuna kanat takviyesi yapacak olan Siyah-Beyazlılar rotasını Portekiz'e çevirdi.

Takvim'in haberine göre, siyah beyazlıların geçtiğimiz günlerde Sporting Lizbon'un kadro dışı bıraktığı İngiliz futbolcu Marcus Edwards'ı listesine aldığı öğrenildi.

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Edwards'a Beşiktaş dışında Nottingham Forest ve Olympiakos'un da ilgilendiği ifade ediliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon 10 maçta 3 gol kaydeden 26 yaşındaki yıldızın Lizbon ile olan kontratı 2026'da sona erecek.  

 
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