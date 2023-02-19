Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı var

13 Kasım 2022'de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısı sonrası güvenlik gerekçesiyle 26 Şubat'a ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçında iki takımın o günkü listelerinde yer alan futbolcular forma giyebilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı var
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19 Şubat 2023 11:19
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ın 26 Şubat'ta Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında iki takımın o günkü listelerinde yer alan futbolcular görev alabilecek.

KADRO SIKINTISI

Kartal'da Josef de Souza, Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün, Wout Weghorst ve Francisco Montero takımdan ayrılırken yeni transferler Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Omar Colley ise karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu nedenle siyah-beyazlılarda kadro sıkıntısı yaşanıyor. 

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