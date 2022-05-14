Beşiktaş'ta Ismael ile "cefa" dönemi...

Beşiktaş'ta, yıldızlı günlerin geride kaldığı sinyalini Ismael'i göreve getirerek veren Ahmet Nur Çebi, teknik direktöre 'gençlere odaklan' mesajı verdi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Ismael ile 'cefa' dönemi...
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14 Mayıs 2022 12:38
Beşiktaş adına "Vefa-Cefa-Sefa" sözünün içi son 10 yılda dolduruldu. Fikret Orman döneminde, Samet Aybaba ile başlatılan kadro operasyonu ve sıkıntılı süreç devamında cefayı da beraberinde getirmiş ama sonra Şenol Güneş dönemindeki şampiyonluklarla sefaya dönmüştü. Başkan Ahmet Nur Çebi, yeni sezona yönelik çok büyük beklenti içinde olan taraftara mesaj verip eski yıldızlı günlerin geride kaldığını söyledi.

EN AZ 3-4 OYUNCU

Ki bu radikal kararların başlangıcını da Valerien Ismael'i göreve getirerek alan Ahmet Nur Çebi, yeni sezonda 3-5 tecrübeli oyuncunun etrafında gençlerin harmanlanacağını belirtti. Kulüplerin kurtuluşunun altyapı ve genç isimler olduğunu ifade eden Beşiktaş Başkanı, düşünceyi ise yeni sezonda hayata geçireceklerini belirtti. Bu bağlamda Valerien Ismael, alttan en az 3-4 oyuncu kazandırmak amacında.



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