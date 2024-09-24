Beşiktaş'ın tarihinde en çok gol atan 30 futbolcu listesinde, 17 Türk ve 13 yabancı futbolcu bulunuyor.
İtalyan yıldız Ciro İmmobile, 14. yabancı olarak şimdiden tarihe ismini yazdırmaya hazırlanıyor. İmmobile daha ilk sezonunun başlarında adından söz ettirerek taraftarların sevgilisi oldu. İtalyan yıldızın bu çıkışı akıllara hemen Mario Gomez'i getirdi. Alman futbolcu da Beşiktaş'ta bir sezon oynamasına rağmen 26 gol ile takımı hem şampiyonluğa uçurdu hem de o sezonu gol kralı tamamladı. İmmobile de Alman yıldızın yolunda hızla ilerleyerek Kartal'ı şampiyonluk yolunda kanatlandırdı.
SERIE A'YA DAMGA VURDU
Serie A'da 4 farklı dönemde gol kralı olup bu alanda ikinci sırada yer aldı. Sadece İsveçli Nordahl, 1949-55 arasında 5 kez gol kralı olup İmmobile'nin önünde yer aldı. Pescara forması altında 37 maçta 28 gole imza atan İmmobile, İtalya Serie B gol kralı olurken dikkatleri üzerine topladı. Adını duyuran İmmobile Torino ile gol krallığı şerefine ulaşırken, daha sonra sırasıyla Borussia Dortmund, Sevilla ve tekrar Torino'ya gitti. En son Lazio'ya giden İmmobile'nin buradaki performansıyla da parmak ısırttı. 37 maçta 36 gol atan İmmobile, Rossetti ve Higuain'e ait bir sezonda en çok gol atma sayısına ortak oldu.
CIRO IMMOBILE 8 GOLE ULAŞTI
Immobile, ligde ve Avrupa'daki tüm gollerini Tüpraş Stadı'nda atarken, deplasmanda henüz gol sevinci yaşayamadı. İtalyan yıldız Ciro İmmobile, siyah-beyazlı formayla toplamda 8. golünü kaydetti. Süper Lig'de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli forvet, UEFA Avrupa Ligi elemesinde ve TFF Süper Kupa maçında 2'şer gol atmıştı. Sekizinci karşılaşmasında 8. golünü atan İmmobile, maç başına gol ortalamasını 1'e yükseltti.
KARTAL'IN GOL KRALLARI
1989-90 sezonunda siyah-beyazlıların şimdiki Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş formasıyla ligde 28 gol kaydetti ve sezonu gol kralı olarak tamamladı. 2001-2002'de Beşiktaş'ın sembol isimlerinden İlhan Mansız, ligi 21 golle tamamladı ve sezonu gol kralı olarak noktaladı. 2015-2016 sezonunda ise Kara Kartal'ın Süper Mario'su Mario Gomez attığı 26 gol ile takımı şampiyonluğa uçurdu ve sezonu gol kralı olarak tamamladı. Gomez ayrıca Avrupa Ligi'nde de 2 gol kaydetti.
DIAGNE VE TANJU'YU GEÇMEK İSTİYOR
Kartal'ın golcü futbolcusu, Süper Lig'de 29 maçta 30 kez ağları havalandırarak gol kralı olan Diagne'nin, bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanına ve 39 gol ile ligde bir sezonda en çok gol atan Tanju Çolak'ın da rekorunu kırmak istiyor.
Beşiktaş'ta Immobile'nin gizli hedefi belli oldu
Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor. İlk sezonunda 8 gol kaydeden Immobile, şimdiden taraftarların sevgilisi oldu.
Beşiktaş'ın tarihinde en çok gol atan 30 futbolcu listesinde, 17 Türk ve 13 yabancı futbolcu bulunuyor.
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