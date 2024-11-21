Beşiktaş'ta ideal ilk 11 sahada olacak

Beşiktaş milli aranın ardından pazar günü sahasında Göztepe ile kritik bir puan mücadelesine çıkacak.



Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 3 maçta Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olurken, Başakşehir'le berabere kalan Siyah Beyazlılar, Göztepe'yi yenerek kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.





Ligde zirveden 10 puan uzaklaşan ve yeni bir kayba tahammülü bulunmayan siyah-beyazlı takım, Göztepe karşısına ideal kadrosuyla çıkacak. Beşiktaş'ın kalesini kritik maçta Mert koruyacak. Savunma hattı Svensson, Paulista, Uduokhai ve Masuaku'dan oluşacak. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst orta sahada Al Musrati, Gedson Fernandes ve Rafa Silva'ya görev verecek. Sol kanatta Semih Kılıçsoy, sağ kulvarda ise Milot Rashica yer alacak.



IMMOBILE DÖNÜŞ YAPACAK



Kasımpaşa maçında arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Malmö ve Rams Başakşehir karşılaşmalarında forma giyemeyen Ciro Immobile de Göztepe maçıyla sahalara dönüş yapacak.



Sakatlığı büyük ölçüde düzelen İtalyan golcünün zorlu müsabakada ilk 11'de yer alması bekleniyor. Immobile'nin 22 Kasım Cuma günü yapılacak antrenmanda takımlara birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor.



