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Beşiktaş'ta ibre yeniden Williams'ta

Beşiktaş'ta bek mevkisi için Ole Gunnar Solskjaer'in eski öğrencisi Brandon Williams'ın transferi için görüşmeler devam ediyor.

calendar 04 Ağustos 2025 12:10 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2025 12:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta ibre yeniden Williams'ta
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Sağ bek mevkisinde elini güçlendirmek isteyen Beşikaş'ta liste başı isimlerden birisi Ole Gunnar Solskjaer'in eski öğrencisi oldu.

Siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz sol bek Brandon Williams'ı Beşiktaş'a kazandırmak için devreye girdi.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre; Solskjaer'in direkt olarak oyuncu ile iletişime geçtiği ve Beşiktaş yönetiminin resmi girişimlere başladığı öğrenildi.


Şu an bonservisini elinde bulunduran Williams transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

TRANSFER OLUMLU İLERLİYOR

Beşiktaş yönetimi ile 24 yaşındaki oyuncunun temsilcileri arasında ilk temasların olumlu geçtiği aktarılıyor. Eğer mali şartlarda anlaşma sağlanırsa Williams, İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.

 
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